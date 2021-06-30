СМИ: Ким Чен Ын раскритиковал чиновников из-за сложной ситуации с коронавирусом

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что отвечавшие за предотвращения эпидемии коронавируса в стране чиновники вели себя безответственно. Их действия повлекли за собой серьезные последствия.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын выступил на расширенном пленуме ЦК ТПК (Трудовая партия Кореи). Он сказал, что высокопоставленные должностные лица, которые были ответственны за важные государственные дела, пренебрегли выполнением важных решений партии.

Она постановила предпринять научные, технические, институциональные, организационные, материальные меры в связи с глобальным кризисом в области здравоохранения. Это привело к ситуации, которая может повлечь за собой большой кризис в обеспечении безопасности Северной Кореи и ее жителей.

По словам Ким Чен Ына, единственное, что тормозит выполнение важных задач — безответственность кадров и отсутствие способностей. Генсек призвал провести более жесткую общепартийную кампании против идеологических ошибок и других негативных элементов, идущих от работников.

Северная Корея не озвучивала официальную информацию о пандемии коронавируса в стан. Тем не менее там продолжают действовать карантинные меры и жесткие пограничный контроль.

Ранее лидер КНДР заявил о сложной продовольственной ситуации в стране.