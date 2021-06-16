Ким Чен Ын заявил об угрозе голода в Северной Корее

Лидер КНДР Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи заявил о сложной ситуации с продовольствием в стране. Проблемы возникли из-за тайфуна, который нанес большой ущерб урожаю зерна.

«Из-за ущерба, нанесенного тайфуном в прошлом году, план производства зерна не был выполнен, и напряженная продовольственная ситуация в стране сейчас неизбежна», — сообщил телеканал NHK со ссылкой на публикацию газеты Rodong Sinmun.

Ким Чен Ын добавил, что продление карантина из-за пандемии коронавируса привело к затягиванию решения проблем обеспечения населения продуктами, одеждой и жильем.

В апреле Ким Чен Ын признал, что текущая ситуация в КНДР является тяжелейшей за всю историю существования государства. Он призвал секретарей парткомов быть готовыми к повторению ситуации середины 1990-х годов, когда из-за экономического кризиса в стране был массовый голод. Умерли, по некоторым данным, несколько сотен тысяч человек.

Российские дипломаты рассказали, что все больше сотрудников дипломатических миссий покидают КНДР из-за дефицита продуктов и лекарств.