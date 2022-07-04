Готовящимся к поездке в Узбекистан россиянам посоветовали избегать Каракалпакии

Туристам из России при поездках в Узбекистан следует исключить из маршрута Каракалпакию на время действия в регионе режима чрезвычайного положения. Об этом сообщило консульство России в Ташкенте в своем Telegram-канале.

В дипмиссии напомнили, что до 2 августа в Каракалпакии действует комендантский час с 21:00 до 7:00 часов.

Кроме того, действуют ограничения на въезд и выезд из региона, передвижение транспорта, полицейские проводят выборочную проверку документов и личный досмотр людей и обследуют машины.

Работа аэропорта Нукус на время действия режима ЧП ограничена. В связи с действием комендантского часа расписание скорректировали. Временно прекратил работать пункт пропуска транспорта, а «Даут-ата — Тажен» на узбекско-казахстанской границе.

Власти Узбекистана ввели в Каракалпакии режим чрезвычайного положения после нескольких дней массовых беспорядков. Причиной стало недовольство людей предстоящим голосованием за поправки к Конституции, по которым регион лишался автономии.

По официальным данным, в ходе акций протеста погибли 18 человек, еще 243, в том числе 38 правоохранителей получили ранения. После массовых митингов парламент страны исключил вопрос об автономии Каракалпакии из проекта поправок.