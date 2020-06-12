Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России от лица всех американцев. Его поздравление распространил Белый дом.

«От имени правительства США и американского народа я поздравляю граждан России, которые празднуют сегодня День России», — приводит РИА «Новости» слова поздравления чиновника.

Помпео отметил, что принятая 30 лет назад Декларация о государственном суверенитете РФ признает «демократические устремления и суверенитет народа России», а также историю, культуры и традиции жителей, уточнила «Газета.ru».

Американский госсекретарь также подчеркнул, что документ обеспечил права и равную защиту, а также готовность россиян жить в мире и гармонии со всеми другими странами и народами.

Помпео ранее заявил, что Россия должна вернуть Крым Украине. Такую позицию он изложил во время доклада о вероисповедании на планете за 2019 год. Госсекретарь США призвал Москву остановить «притеснения» тех, кто выступает против «оккупации» Крыма. Также он считает нужным освободить «неправомерно задержанных украинцев» и вернуть Киеву контроль над полуостровом.

В связи с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин ранее призвал жителей города оставаться дома во время грядущих праздничных мероприятий в честь Дня России, 12 июня, и в день парада Победы, 24 июня. Он отметил, что официальные мероприятия будут проводиться, но лучше это посмотреть по телевизору.