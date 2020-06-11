Москвичей призвали оставаться дома в праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города оставаться дома во время грядущих праздничных мероприятий в честь Дня России, 12 июня, и в день парада Победы, 24 июня.

«У нас запрещены пока массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12 июня, и будет день парада, но лучше это посмотреть по телевизору», — сказал столичный градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин отметил, что на мероприятиях не должно быть зрителей, поскольку это является большим риском для них.

В понедельник, 8 июня, московский мэр объявил об отмене режима самоизоляции, цифровых пропусков и графика прогулок для жителей города. Уже на следующий день, 9 июня, открылись салоны красоты и парикмахерские. Летние веранды кафе и ресторанов, а также музеи заработают с 16 июня, а с 23 июня откроются все заведения общественного питания, бассейны и фитнес-клубы.

Собянин также рассказал, что, по предположениям специалистов, массовая вакцинация москвичей от коронавируса может начаться уже в декабре. Столичный градоначальник добавил, что проводится огромная работа по разработке отечественной вакцины и над этим работают сразу несколько институтов, несколько направлений. Кроме того, прорабатывается несколько вариантов вакцины.