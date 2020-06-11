Помпео призвал отдать Крым Украине в докладе о вероисповедании

Вашингтон обратит внимание на тему нарушения прав человека в России, отметил он. С 2015 года в армию России призваны несколько тысяч мужчин, которые живут на территории Крымского полуострова. Помпео посчитал это незаконным и потребовал «вернуть» Крым Киеву.

Он призвал Москву остановить «притеснения» тех, кто выступает против «оккупации» Крыма. Кроме того, он считает нужным освободить «неправомерно задержанных украинцев» и вернуть контроль над полуостровом Киеву. Госсекретарь добавил: «Крым — это Украина».