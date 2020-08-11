Госпогранкомитет Белоруссии показал, как Тихановская пересекала границу. Видео

Госпогранкомитет Белоруссии опубликовал видео, на котором машина с белорусским оппозиционером Светланой Тихановской пересекает границу.

Судя по информации на камере видеонаблюдения, это произошло глубокой ночью, после 3:00.

О том, что Тихановская покинула Белоруссию, первым сообщил глава МИД Литвы на своей странице в Twitter, написав, что она в безопасности.

Позже Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором объяснила свой поступок. Она рассказала, что на переезд никто не влиял — ни друзья, ни родные, ни штаб. Политик подчеркнула, что важнее всего — дети, а она в этой ситуации — по-прежнему слабая женщина.

Ранее Тихановская попросила жителей Белоруссии не выходить на акции протеста. Это она сделала, предположительно, из здания ЦИК, читая текст по бумажке.

Ранее в штабе оппозиционера заявили, что результаты выборов президента Белоруссии сфальсифицированы, и их нужно пересмотреть.