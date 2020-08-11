Светлана Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула страну. Об этом сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

«Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве», — написал министр на своей странице в Twitter.

Накануне вечером Светлану Тихановскую удерживали в Центризбиркоме. Об этом сообщали представители ее предвыборного штаба. В самом ЦИК заявили, что она ушла и в здании избирательной комиссии никого не осталось.

В ЦИК оппозиционер пришла, чтобы подать жалобу на подсчет голосов после выборов. По информации Тихановской, данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70–80% голосов избирателей. По официальным же данным, в выборах президента победил Александр Лукашенко, набрав более 80%. Об этом сообщало агентство Nation News.

Ранее председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что на Тихановскую готовилось покушение, но спецслужбам вовремя удалось перехватить информацию и не допустить этого.