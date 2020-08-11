Тихановская удивила оппозицию своими видеообращениями из Литвы. Что значат послания кандидата в президенты Белоруссии

Главный оппозиционный кандидат Белоруссии Светлана Тихановская покинула страну в ночь на 11 августа. Уже из Литвы она записала видеообращение, в котором фактически сообщила о своем выходе из политики и попросила протестующих белорусов беречь себя. Что это будет значить для несогласных с режимом, узнал «360».

После того как 10 августа Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК по итогам голосования на президентских выборах, стали появляться сообщения об ее исчезновении. Сначала Telegram-каналы писали, что оппозиционного кандидата против ее воли удерживают в здании Центризбиркома, потом она и вовсе пропала с радаров объединенного штаба оппозиции.

Адвокат Тихановской заявил, что она на свободе, ее телефон включен, из здания ЦИК женщина уехала самостоятельно. Однако на связь она не выходила. Определенность появилась только к утру 11 августа, когда глава МИД Литвы сообщил, что Тихановская прибыла в страну и находится в безопасности.

Не стать «сакральной жертвой»

Позже Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором объяснила, что решение покинуть Белоруссию приняла самостоятельно, без участия друзей, семьи или штаба. Она сказала, что понимает, что многие негативно отнесутся к ее выбору, но по-другому она поступить не могла.

«Я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально», — сказала она.

Тихановская добавила, что главное в жизни — дети, и призвала белорусов беречь себя, так как «ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит».

Еще в июне, когда Тихановская собирала подписи в свою поддержку, чтобы пойти на выборы, она рассказывала о том, что ей поступают угрозы от неизвестных.

«На пороге одной из администраций мне поступил звонок с угрозами в мой адрес и в адрес моих детей с условием того, что я не должна продолжать эту поездку. Передо мной стоит выбор: дети или дальнейшая борьба. Думаю, мой выбор будет очевиден», — рассказывала она.

После этого глава оппозиции сообщила, что вывезла своих детей «в безопасное место». Как выяснилось позже, таким местом стала Литва. Муж Светланы Тихановской Сергей, популярный в Белоруссии блогер, собиравшийся баллотироваться в президенты, до сих пор находится под арестом. Ему вменяют нападение на сотрудника правопорядка.

Фейковое обращение?

К моменту публикации статьи вышло уже два обращения Тихановской. Во втором она в открытую попросила белорусов не выходить на улицы и площади и не сопротивляться милиции.

Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких Светлана Тихановская кандидат на пост президента Белоруссии от объединенной оппозиции.

Очевидно, Тихановская читала заранее подготовленный текст с листа. Эта запись могла быть сделана в кабинете главы ЦИК Белоруссии. Представитель штаба объединенной оппозиции Мария Колесникова не исключила, что видео могло быть снято под давлением.

«Она была без связи со своим адвокатом. Мы видели, что прошли люди с оборудованием, похожим на видеотехнику. Результат вы знаете», — сказала Колесникова.

Белорусский политолог, член белорусской Общественной палаты Николай Сергеев уверен, что это было единственно верным решением для Тихановской, так как в самом штабе объединенной оппозиции якобы сообщали о том, что на женщину готовится покушение. В КГБ также заявляли, что из Тихановской хотят сделать «сакральную жертву», которая должна подхлестнуть протесты.

«Она оправданно опасается за свою жизнь — не из-за властей, а из-за тех сил, которые стоят за массовыми беспорядками. После этого (сообщения о готовящемся покушении — прим. ред.) она решила уехать. Наверное, она понимает, что ее судьба в этой игре, которая ведется вокруг Белоруссии, мало что значит», — сказал Сергеев.

Что будет дальше?

Отъезд Тихановской, уверен эксперт по белорусско-российским отношениям Юрий Царик, стал серьезным поражением оппозиции. Протестная масса, по его мнению, сейчас отчасти состоит и из электората Лукашенко, разочаровавшегося в его действиях. Это бюджетники, сотрудники госкорпораций, представители малого бизнеса и даже пенсионеры.

«Тихановская и ее муж как символ были критически важны именно для привлечения тех людей, которые раньше поддерживали Лукашенко. Сейчас вполне логично ожидать угасания поддержки протеста именно в этой электоральной группе», — объяснил Царик «360».

Таким образом, бегство главы объединенной оппозиции должно привести к постепенному угасанию протеста, если часть электората Тихановской отступит.

Она, с одной стороны, не готова такую ответственность нести, что можно понять по-человечески. А с другой стороны, она, как человек, знающий Белоруссию, понимает, что ни в каком ближайшем будущем это противостояние никакого позитивного результата не принесет Юрий Царик.

Николай Сергеев уверен, что больше Тихановская заниматься политикой не будет.

«Она обычная женщина, она достаточно случайно попала в эту ситуацию, для нее важнее соединиться со своими детьми. Не думаю, что она будет заниматься какой-то политикой, хотя, думаю, ее будут пытаться использовать на Западе», — сказал он.

Согласен с этим и Юрий Царик. По его мнению, дальнейшее участие в протестах, даже опосредованное, грозило бы Тихановской тюрьмой, так как именно на главу оппозиции легла бы ответственность за происходящее, в том числе и за человеческие жертвы.

«Светлана не ожидала все-таки такого накала страстей и такого жесткого противостояния между протестующими и властями. То, что она пошла на выборах до конца, ей ничего не дало с точки зрения воссоединения семьи и так далее», — заключил он.