«Господь дал им слишком много воды сразу». Украинцы поиздевались над затопленным Крымом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов посмеялся над востоком Крыма, где из-за мощного циклона затопило несколько районов. Он поглумился над ситуацией в ходе брифинга после заседания Совбеза.

«Вы знаете, что Крымский полуостров очень долгое время просил воды, и там столько сегодня воды, что они даже не знают, что с ней там делать», — сказал Данилов.

Выступление Данилова выглядело как издевка над пострадавшими жителями Керчи и Ялты, которые он назвал украинскими, написало РИА «Новости».

«Господь Бог слишком много им дал воды сразу», — добавил секретарь СНБО.

Ливни обрушились на Крым 17 июня. На востоке полуострова подтоплены более 300 домовладений. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков — 82 миллиметра. На следующий день циклон добрался до Ялты, реки вышли из берегов, подтоплены улицы и дома. В Ялтинском регионе пострадали 18 человек, один мужчина погиб и еще одна женщина пропала без вести. Почти 1,8 тысячи человек эвакуированы из зон подтопления.

Циклон, формирующийся сейчас над Крымом, принесет очередную порцию сильных дождей на восток полуострова в ночь на 20 июня. Осадки могут привести к новым подтоплениям.