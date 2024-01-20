Мир 20 января 2024, 20:21 Проект о денонсации соглашения с Британией о рыболовстве внесли в Госдуму Госдума рассмотрит проект о запрете вылова рыбы Британией в Баренцевом море Unsplash

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Правительство внесло в Государственную думу законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве. Документ опубликовали в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Денонсировать Соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве, подписанное 25 мая 1956 года», — указали в документе.

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В пояснительной записке отметили, что у соглашения «преимущественно односторонняя направленность, при этом аналогичной или соразмерной выгоды для России в нем нет».

Такое решение российских властей станет ответом на исключение страны из режима наибольшего благоприятствования в торговле властями Великобритании, писали «Известия». Английские рыболовные суда занимались рыболовством в Баренцевом море на основе соглашения почти 70-летней давности.