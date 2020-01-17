Госдеп заявил о нарушении Россией и Сирией перемирия в Идлибе

В США считают, что Россия и Сирия не соблюдают режим прекращения огня в Идлибе. В нарушении перемирия страны обвинила глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Ортэгус сообщила об «очередном» нарушении перемирия в Twitter, упомянув «большое количество мужчин, женщин и детей, убитых за ночь».

«Еще одно соглашение о прекращении огня нарушено, расплачиваться за это приходится невинным гражданским лицам. Мы решительно осуждаем это насилие и призываем Россию и [президента Сирии Башара] Асада остановить жестокие атаки», — написала пресс-секретарь Госдепартамента США.

Никаких доказательств в подтверждение своих слов Морган Ортэгус приводить не стала.

Накануне руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков отметил, что за минувшие сутки боевики 60 раз обстреляли населенные пункты в нескольких провинциях Сирии, в том числе и в Идлибе.

В Минобороны подчеркнули, что информация СМИ об ударах, которые якобы нанесла российская авиация «по гражданским объектам в идлибской зоне деэскалации, не соответствует действительности».

«С начала действия режима прекращения огня ВКС России боевых вылетов не осуществляют», — подчеркнул он.

С полуночи 12 января на территории сирийского Идлиба действует режим прекращения огня. Об этом договорились Россия и Турция, чтобы в зоне деэскалации не проводились воздушные и наземные атаки. Подобный шаг поможет предотвратить новые потоки беженцев и обеспечит восстановление жизни в регионе.