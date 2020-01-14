Тысяча человек покинула зоны деэскалации в Сирии
Представитель российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС), генерал-майор Сергей Жмурин заявил, что каждому человеку выдали продовольственный набор. При необходимости им оказывается медицинская помощь. У вернувшихся беженцев проверяют документы. Об этом сообщила газета «Известия».
Пункты выхода для мирных граждан Сирии из зоны деэскалации в Идлибе открылись 13 января. Там есть места для оказания медицинской помощи, выдачи горячей еды и воды, лекарств, предметов первой необходимости. Для доставки сирийцев домой выделен транспорт.
Ранее беженцы из зоны деэскалации обратились в российский Центр по примирению враждующих сторон и попросили помочь им с возвращением в свои дома, которые находятся на освобожденных от бандитов территориях.
Боевые действия в идлибской зоне деэскалации на севере Сирии прекратились с 12 января. Этому содействовали Россия и Турция.