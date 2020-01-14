Тысяча человек покинула зоны деэскалации в Сирии

Почти тысяча мирных сирийцев вышли из районов идлибской зоны деэскалации, контролируемой террористами. Это стало возможно спустя сутки после того, как открылись три пункта пропуска.

Представитель российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС), генерал-майор Сергей Жмурин заявил, что каждому человеку выдали продовольственный набор. При необходимости им оказывается медицинская помощь. У вернувшихся беженцев проверяют документы. Об этом сообщила газета «Известия».

Пункты выхода для мирных граждан Сирии из зоны деэскалации в Идлибе открылись 13 января. Там есть места для оказания медицинской помощи, выдачи горячей еды и воды, лекарств, предметов первой необходимости. Для доставки сирийцев домой выделен транспорт.

Ранее беженцы из зоны деэскалации обратились в российский Центр по примирению враждующих сторон и попросили помочь им с возвращением в свои дома, которые находятся на освобожденных от бандитов территориях.

Боевые действия в идлибской зоне деэскалации на севере Сирии прекратились с 12 января. Этому содействовали Россия и Турция.