Важное 08 мая 2023, 12:00 Кремль назвал чудовищным заявление главы ГУР Украины об убийствах россиян Песков: заявление главы ГУР Буданова об убийствах россиян чудовищно РИА «Новости»

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Заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова об убийствах россиян чудовищно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что спецслужбы страны примут должные меры безопасности после этих высказываний, сообщил ТАСС.

«Мы будем очень внимательно сегодня отслеживать реакцию европейских столиц, а также Вашингтона — особенно Вашингтона», — добавил официальный представитель Кремля.

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По его словам, очень сложно представить, что такие террористические заявления могут остаться без осуждения.

Песков добавил, что слова Буданова стали прямым подтверждением того, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является ее непосредственным организатором.

Ранее глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев продолжит совершать нападения на русских по всему миру. Так он прокомментировал теракт, жертвой которого стала журналист и политолог Дарья Дугина. Она погибла 20 августа 2022 года в результате подрыва автомобиля в Подмосковье.

Сотрудники ФСБ установили, что за преступлением стоят спецслужбы Украины. Исполнителем была Наталья Вовк. У женщины есть украинское гражданство. После теракта она сбежала из России.