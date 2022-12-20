Мир 20 декабря 2022, 00:23 Госдеп сообщил о планах США ввести новые санкции против Белоруссии Представитель Госдепа Прайс: Белоруссию ждут новые санкции при увеличении поддержки России РИА «Новости»

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Соединенные Штаты готовы ввести новые ограничения против Белоруссии, если республика продолжит активно сотрудничать с Россией. Таким заявлением во время брифинга поделился руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, сейчас в Вашингтоне тщательно отслеживают действия минской стороны. Если власти Белоруссии начнут оказывать дополнительную поддержку России на Украине, то будут приняты незамедлительные ответные меры.

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«Если увидим потенциал для этого, то дадим пропорциональный ответ путем введения дополнительных мер», — отметил Прайс.

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Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия открыты для диалога с другими странами, в том числе и с Европой. Он считает, что конструктивный диалог с Западом можно возобновить, но для этого ряд государств должны начать действовать разумно.

Переговоры лидеров России и Белоруссии состоялись 19 декабря в Минске. Политики указали на развитие диалога двух стран в сфере безопасности и международного сотрудничества.