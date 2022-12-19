Общество 19 декабря 2022, 17:59 Лукашенко назвал условие для конструктивного диалога с Западом Президент Белоруссии Лукашенко призвал Запад прислушаться к голосу разума РИА «Новости»

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Россия и Белоруссия открыты для диалога с другими странами, в том числе с европейскими государствами, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. По его мнению, конструктивный диалог с Западом может возобновиться, но для этого ряд государств должен прислушаться к голосу разума, сообщил ТАСС.

«Надеюсь, что в скором времени там прислушаются к голосу разума и мы перейдем к конструктивному обсуждению вопросов как общей безопасности, так и будущего мироустройства», — заявил Лукашенко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Переговоры лидеров России и Белоруссии проходят 19 декабря в Минске. В ходе встречи стороны отметили, что в 2022 году товарооборот стран поставит новый рекорд, а приоритет двусторонних отношений лежит в области экономики.

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Также политики указали на развитие диалога России и Белоруссии в сфере безопасности и международного сотрудничества.

«Белоруссия является не только нашим добрым соседом, с которым мы работаем, учитывая интересы друг друга, на протяжении всех предыдущих десятилетий, но и, безусловно, нашим союзником в самом прямом смысле этого слова», — отметил Путин.