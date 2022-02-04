Госдеп предупредил Китай о последствиях в случае помощи России по смягчению санкций

Китай ждут последствия, если компании страны попытаются смягчить эффект направленных против России санкций. В Госдепе заявили, что у США есть для этого все необходимые инструменты.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил на брифинге, что американская сторона не оставит без ответа возможные действия Китая.

Имеющиеся инструменты, по словам Прайса, в Соединенных Штатах применят, если заметят попытки компаний, «в том числе из КНР, смягчить эффект от мер США в части экспортного контроля» для смягчения ограничений или их обхода.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал отношения с Китаем «образцом эффективности». Обе страны, подчеркнул он, выступают за сохранение открытой и недискриминационной международной торговой системы.

Американские аналитики предположили, что после введения новых санкций США против РФ во всем мире подорожают ключевые товары и ускорится инфляция. Ограничения они назвали рискованным шагом, поскольку роль России в цепочке поставок по всему миру переоценить сложно.