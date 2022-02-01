Американские СМИ предупредили о скачке цен в случае новых санкций против России

Аналитики американского издания Quartz предупредили, что в случае введения новых санкций со стороны США в отношении России цены на ключевые товары поднимутся во всем мире.

Обозреватели предположили, что новые ограничения коснутся банковской сферы России.

«Этот шаг является рискованным, так как Россия — крупнейший экспортер металлов, топлива и пшеницы. РФ играет важнейшую роль в цепочке поставок товаров по всему миру», — говорится в статье.

Они отметили, что в России производится 43% мирового палладия, используемого при строительстве автомобильных двигателей.

Авторы статьи прогнозируют, что в случае введения новых антироссийских санкций мировая инфляция ускорится, многие ключевые товары повысятся в стоимости.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что истинным смыслом антироссийских санкций является предотвращение реакции РФ на военное освоение Украины со стороны НАТО.

Страны Запада в течение последних месяцев неоднократно говорили о подготовке Россией военного вторжения на Украину. В связи с этим власти этих стран грозятся объявить жесткие санкции.