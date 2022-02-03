Путин назвал отношения России и Китая «образцом эффективности»

Отношения России и Китая стали образцом эффективности, ответственности и устремленности в будущее. Страны выступают за сохранение открытой и недискриминационной международной торговой системы. Об этом написал президент РФ Владимир Путин в своей статье для агентства «Синьхуа». Его опубликовали на сайте Кремля.

«Прежде всего — это равноправие, учет интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры, от пережитков прошлого. Именно на этих принципах мы год от года последовательно, в духе преемственности углубляем политический диалог», — написал российский лидер.

Он отметил, что уже сейчас Россия и Китай расширяют практику расчетов в национальных валютах. Кроме того, они формируют механизмы, которые нивелируют влияние санкций. Несмотря на трудности с пандемией, страны стремятся динамично наращивать потенциал экономического партнерства.

Российский лидер также подчеркнул, что страна рассчитывает на укрепление кооперации с Китаем в борьбе с коронавирусом.