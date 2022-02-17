Госдеп открестился от заявлений по точным срокам «вторжения» России на Украину

В США заявили, что американская сторона никогда не высказывалась насчет точных сроков эскалации ситуации вокруг Украины. Конкретный день российского «вторжения» якобы тоже не называли.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс указал на это в ходе регулярного брифинга. Его трансляцию организовали в Twitter.

«Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума указывающими точный день вторжения», — заметил Прайс.

В Госдепе уточнили, что какое-то время «пытаются донести» о возможностях России атаковать «в любое время». Несостоявшееся «вторжение», заметил официальный представитель ведомства, не говорит о неверных разведданных США.

В начале 2022 года пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что США выяснили сроки якобы готовящегося российского вторжения. Она уверяла, что речь идет о «середине января и середине февраля».

Информацию о массовых захоронениях в Донбассе, после которых СК РФ возбудил уголовное дело, Псаки сочла похожей на дезинформацию. Перед атакой, по ее словам, может появиться сфабрикованный предлог, которым в РФ и воспользуются.