Мир 23 февраля 2024, 23:44 Госдеп оправдался за введение санкций против компаний из ОАЭ Госдеп: США ввели санкции против компаний из ОАЭ за поставки авиазапчастей в РФ Mainka/http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

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Соединенные Штаты ввели рестрикции против компаний из ОАЭ, связанных с российским авиаперевозчиком S7. Их уличили в обслуживании и закупке американских и европейских авиазапчастей для российской авиакомпании. Такое заявление сделал госдепартамент США.

В новый санкционный список вошла компания S7 Engineering, которая по заявлению Госдепа закупает в Европе и США авиазапчасти и обслуживает российские лайнеры.

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Также санкции коснулись зарегистрированной в Эмиратах компании Polarstar, которая выступает представителем авиакомпании S7 в ОАЭ, и занимается перевозкой грузоперевозками с Россией. В список США также попала дочка S7 Engineering компания Angar и еще несколько предприятий.

Под новые санкции США попал российский бренд люксовых автомобилей Aurus. Кроме того, Минторг США ввел экспортные санкции против 93 компаний из разных государств. Под ограничения попали 63 российских компании, 16 — из Турции, восемь — из Китая, две — из Киргизии, четыре — из ОАЭ.