Мир 06 декабря 2022, 07:18 Госдеп обозначил цели США в украинском конфликте Госсекретарь Блинкен: США намерены помочь вернуть Украине потерянные территории РИА «Новости»

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США хотят вернуть Украине территории, которые она потеряла после 24 февраля. Об этом на пресс-конференции заявил государственный секретарь Энтони Блинкен, сообщило издание The Wall Street Journal.

«Весь фокус нашего участия заключается в простом: помочь Украине вернуть свои территории, потерянные после 24 февраля», — сказал он.

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При этом Блинкен отказался прямо ответить на вопрос о статусе Крыма для Украины.

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«Украинская армия сама решает, что ей делать и куда идти. Но только при нашей поддержке и еще нескольких десятков стран в мире», — добавил государственный секретарь.

Ранее Блинкен заявил, что с высокой долей вероятности конфликт на Украине завершится за столом переговоров. Он подчеркнул, что лучшим вариантом для США станет надежный и справедливый мир.

В понедельник, 5 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не видно желания Запада разрешить ситуацию на Украине при помощи дипломатии.