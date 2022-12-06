06 декабря 2022, 07:18
Госдеп обозначил цели США в украинском конфликте
Госсекретарь Блинкен: США намерены помочь вернуть Украине потерянные территории
США хотят вернуть Украине территории, которые она потеряла после 24 февраля. Об этом на пресс-конференции заявил государственный секретарь Энтони Блинкен, сообщило издание The Wall Street Journal.
«Весь фокус нашего участия заключается в простом: помочь Украине вернуть свои территории, потерянные после 24 февраля», — сказал он.
Реклама
При этом Блинкен отказался прямо ответить на вопрос о статусе Крыма для Украины.
Реклама
«Украинская армия сама решает, что ей делать и куда идти. Но только при нашей поддержке и еще нескольких десятков стран в мире», — добавил государственный секретарь.
Ранее Блинкен заявил, что с высокой долей вероятности конфликт на Украине завершится за столом переговоров. Он подчеркнул, что лучшим вариантом для США станет надежный и справедливый мир.
В понедельник, 5 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не видно желания Запада разрешить ситуацию на Украине при помощи дипломатии.
США
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама