Мир 06 декабря 2022, 06:05 Госсекретарь США назвал цели мирных переговоров по Украине Госсекретарь США Блинкен: переговоры по Украине должны принести справедливый мир Pxhere

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США хотят, чтобы результатом мирных переговоров по Украине стал справедливый и длительный мир. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на конференции WSJ CEO Summit.

Он уверен, что конфликт на Украине почти наверняка закончится с помощью дипломатии и переговоров.

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«Это (конфликт на Украине — прим. ред.) закончится, почти наверняка, при помощи дипломатии и переговоров. Но полагаю, мы должны увидеть справедливый и длительный мир», — заявил госсекретарь США.

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При этом он отметил, что Штаты хотят избежать «надуманного» мира для Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что европейские политики не хотят решать украинский конфликт дипломатическими способами, признаков этого желания не видно.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время выступления на симпозиуме, организованном парижским Институтом Жака Делора, заявил о необходимости в первую очередь обсуждать гарантии безопасности для Украины. Разговор о гарантиях безопасности для России он счел допустимым отложить на потом. По его словам, «чем большим разрушениям подвергается Украина, тем больше ее шансы на вступление в Евросоюз».