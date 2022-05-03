Госдеп не увидел признаков, что Китай помогает России в проведении спецоперации на Украине

Соединенные Штаты Америки не нашли признаков, что Китай помогает России в проведении специальной операции на Украине. Такое заявление сделал постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

«Нет, я не думаю, что сейчас есть какие-то признаки того, что КНР пытается помогать России с ее военной кампанией на Украине. Очевидно, что мы за этим следим», — заявил постпред на брифинге в госдепартаменте.

Америка угрожает Китаю «последствиями», если КНР окажут России помощь в военной сфере или с обходом антироссийских санкций.

НАТО пытается дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион, это обеспечит США мировое господство. Североатлантический альянс является инструментом Америки для достижения гегемонии, заявил китайский обозреватель сайта CGTN. Прекращение Россией поставок газа в Польшу и Болгарию назвали в Китае «самым жестким ответом» на санкции Запада.