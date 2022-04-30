«Самый жесткий ответ» России на западные санкции назвали в Китае

Россия прекратила поставки газа Польше и Болгарии из-за их отказа оплачивать топливо в рублях. Это стало «самым жестким ответом» РФ на санкции Запада, считает декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян. Свое мнение он изложил в статье в «Хуаньцю шибао».

«Россия с 27 апреля объявила о прекращении поставок в эти две страны. Это означает, что ранее выдвинутое Москвой требование об оплате газа в рублях начало действовать и на сегодняшний день считается ее самым жестким ответом на западные санкции», — указал автор материала.

Кризис на Украине, как считает Боцян, привел к еще большей волатильности международного рынка нефти и газа, который и так пострадал после пандемии коронавируса. Россия начала искать новые каналы сбыта энергоресурсов, а Европа стала предпринимать попытки избавиться от нефтегазовой зависимости от России.

В Госдепе ранее заявили, что США совместно с ЕС решили работать над тем, чтобы закрыть «любые возможные лазейки» в санкциях, которые дают возможность покупать российский газ.