НАТО пытается дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) для того, чтобы обеспечить США мировое господство. Такое мнение выразил автор материала в китайском портале CGTN.

НАТО позиционирует себя как «оборонительный» союз, отмечено в статье. При этом альянс интенсивно расширяется, а также развязывает военные конфликты.

«НАТО кричит о мире и безопасности, но в то же самое время сбрасывает огромное количество бомб на другие страны. <…> Теперь она переключила внимание с Атлантики на Азиатско-Тихоокеанский регион, где постоянно играет мускулами», — отметил автор.

Североатлантический альянс, по мнению автора, является инструментом США для достижения гегемонии. Штаты видят в поднимающем голову Китае препятствие на пути к безраздельному господству.

Автор статьи уверен, что государствам АТР должно хватить мудрости, чтобы выбрать мир и стабильность в Азии. Он считает, что благодаря правильному решению они помешают Западу накачать регион оружием и разжечь военный конфликт.

Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США и Великобритания провели переговоры, на которых обсудили варианты более тесного сотрудничества для снижения вероятности конфликта с Китаем из-за Тайваня. Как указано, Вашингтон и Лондон рассмотрели планы действий на случай непредвиденных ситуаций в зоне конфликта.