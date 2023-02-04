04 февраля 2023, 00:33
Госдеп назвал нарушением суверенитета нахождение аэростата Китая в воздушном пространстве США
Блинкен: США сконцентрированы на удалении аэростата КНР из своего воздушного пространства
Сейчас США сконцентрированы на удалении аэростата Китая из своего воздушного пространства. Такое заявление сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен. Его слова привел ТАСС.
Блинкен в телефонном разговоре с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, членом Политбюро Ван И обсудил произошедшее с китайским метеорологическим зондом. Американский госсекретарь сообщил, что отложил свой визит в Китай в эти выходные. Об этом Блинкен заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Республики Корея Пак Чином.
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Госсекретарь добавил, что в разговоре с Ван И «ясно дал понять, что присутствие разведывательного шара в воздушном пространстве США является явным нарушением суверенитета США и международного права».
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Он назвал произошедшее безответственным поступком.
«И то, что КНР решила предпринять это действие накануне моего запланированного визита, наносит ущерб предметным дискуссиям, которые мы были готовы провести», — сказал американский госсекретарь.
МИД Китая до этого сообщал, что неопознанный летающий объект, который ранее зафиксировали в небе над США, — это метеорологический зонд КНР. Как позже отметили в Госдепе, американская сторона приняла к сведению заявление китайского МИД, в котором выражалось сожаление. Решение об отмене поездки Блинкена в Китай приняли после консультаций с партнерами в других ведомствах.
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