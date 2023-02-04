Мир 04 февраля 2023, 00:33 Госдеп назвал нарушением суверенитета нахождение аэростата Китая в воздушном пространстве США Блинкен: США сконцентрированы на удалении аэростата КНР из своего воздушного пространства United States Air Force

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Сейчас США сконцентрированы на удалении аэростата Китая из своего воздушного пространства. Такое заявление сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен. Его слова привел ТАСС.

Блинкен в телефонном разговоре с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, членом Политбюро Ван И обсудил произошедшее с китайским метеорологическим зондом. Американский госсекретарь сообщил, что отложил свой визит в Китай в эти выходные. Об этом Блинкен заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Республики Корея Пак Чином.

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Госсекретарь добавил, что в разговоре с Ван И «ясно дал понять, что присутствие разведывательного шара в воздушном пространстве США является явным нарушением суверенитета США и международного права».

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Он назвал произошедшее безответственным поступком.

«И то, что КНР решила предпринять это действие накануне моего запланированного визита, наносит ущерб предметным дискуссиям, которые мы были готовы провести», — сказал американский госсекретарь.

МИД Китая до этого сообщал, что неопознанный летающий объект, который ранее зафиксировали в небе над США, — это метеорологический зонд КНР. Как позже отметили в Госдепе, американская сторона приняла к сведению заявление китайского МИД, в котором выражалось сожаление. Решение об отмене поездки Блинкена в Китай приняли после консультаций с партнерами в других ведомствах.