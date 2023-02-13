Мир 13 февраля 2023, 09:01 Жительницу Турции спасли из-под завалов здания спустя 170 часов Haber: в Турции женщину спасли из-под обломков здания через 170 часов РИА «Новости»

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Жительница турецкого города Газиантеп более 170 часов провела под завалами обрушившегося после землетрясения здания. В итоге спасатели все-таки смогли добраться до нее в ходе поисковой операции, сообщил местный телеканал Haber.

Известно, что 40-летнюю женщину зовут Сибель Кая. Ее госпитализировали. Данных о состоянии пострадавшей нет.

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Ранее в этом же городе из-под обломков здания достали пожилую местную жительницу, которая ждала помощи 163 часа. Ей 62 года. Сейчас она тоже находится в больнице.

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По последним данным, в результате землетрясений в Турции погибли 29 605 человек. Такую информацию представили 12 февраля в управлении по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС МВД.

Землетрясения в начале февраля затронули и территорию Сирии. По информации AFP, в САР в результате случившегося погибли 3574 человека.