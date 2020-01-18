Гончарук отметил высокий кредит доверия Зеленского

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил высокий кредит доверия от президента и населения после того, как глава государства отказался принимать его отставку.

«Мы имеем высокий кредит доверия от президента и людей. Осознавая всю возложенную на нас ответственность, наша команда готова выполнять все поставленные задачи и усиливать системные изменения в стране», — написал Гончарук в Facebook.

Премьер-министр заявил, что впереди у него и его команды тяжелая работа.

Глава правительства Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке 17 января. Однако на встрече с ним Зеленский отказался принимать заявление и заявил, что готов предоставить кабинету министров шанс.

Гончарук стал премьер-министром Украины 29 августа, до этого он был заместителем главы офиса президента. Несколько дней назад на YouTube появилась видеозапись, куда попали слова Гончарука о том, что у Зеленского «примитивное понимание экономических процессов» и «туман в голове». В то же время премьер заявил, что сам является «полным профаном в экономике».