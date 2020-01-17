«Не то время расшатывать государство». Зеленский не принял отставку премьера

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом он заявил на встрече с главой правительства.

«Я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые моменты, которые сегодня очень важны и очень волнуют наше общество», — сказал Зеленский. Видео встречи распространила его пресс-служба.

Президент отметил, что «сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически».

15 января на YouTube выложили аудиозаписи, которые, как утверждалось, были сделаны на закрытом совещании Гончарука с финансовым блоком правительства. На записи премьер говорит о том, что «у Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов», называя себя при этом «полным профаном» в экономике.

Утром 17 января премьер-министр написал заявление об отставке. Зеленский потребовал найти тех, кто вел запись на закрытом совещании премьера.