Зеленский потребовал за две недели найти, кто прослушивал премьера
Президент Украины Владимир Зеленский категорично потребовал у правоохранителей за две недели выяснить, кто причастен к прослушке совещания с участием премьер-министра страны Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка. Об этом сообщило ТАСС.
Президент высказал требование на совещании с руководителями Службы безопасности Украины, офиса генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.
Также Зеленский сказал, что большая часть информации по этому инциденту, которую публиковали СМИ, была недостоверной.
Президент заявил, что необходимо «принять меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации».