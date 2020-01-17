Зеленский потребовал за две недели найти, кто прослушивал премьера

Президент высказал требование на совещании с руководителями Службы безопасности Украины, офиса генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.

Также Зеленский сказал, что большая часть информации по этому инциденту, которую публиковали СМИ, была недостоверной.

Президент заявил, что необходимо «принять меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации».