Мир 28 мая 2023, 08:41 Голосование на втором туре президентских выборов началось в Турции Второй тур выборов президента начался в Турции РИА «Новости»

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В Турции началось голосование на втором туре выборов президента. Избирательные участки начали свою работу с 08:00 в 81-й провинции.

Всего установили 191 884 урны для голосования в Турции и за ее пределами. Право голоса получили 64 миллиона турецких граждан.

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ТАСС уточнил, что в Стамбуле и Анкаре, крупнейших городах страны, существенно усилили меры безопасности ради безопасности граждан.

Ожидается, что нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдаст свой голос в Стамбуле, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — в Анкаре.

По итогам первого тура выборов никто из кандидатов не смог преодолеть необходимые 50% голосов. За Эрдогана проголосовали 49,52% избирателей, а Кылычдароглу поддержали 44,88% жителей Турции.

Ранее Эрдоган заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах во втором туре, а Кылычдароглу назвал грехом поддержку действующего главы государства.