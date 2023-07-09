Мир 09 июля 2023, 18:45 Голосование на досрочных выборах президента завершилось в Узбекистане ЦИК Узбекистана: голосование на первых в истории досрочных выборах президента завершилось РИА «Новости»

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Голосование на первых в истории Узбекистана досрочных выборах президента завершилось. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского ЦИК.

«Закрылись все участки на территории республики», — отметили в ЦИК.

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Кроме того, голосование завершилось и на большинстве участков, организованных при диппредставительствах. Оно продолжается только в США из-за разницы во времени.

Пять официально зарегистрированных в республике политических объединений получили возможность участвовать в выборах.

Ранее выборы главы государства в Узбекистане признали состоявшимися, когда явка превысила 33%. Они стали первыми после нововведений в конституцию, которая продлила президентский срок с пяти до семи лет.

Выборы проходили весьма активно, серьезных нарушений не зафиксировали. За процессом голосования наблюдали около 800 международных наблюдателей и около 1,5 тысячи представителей СМИ.