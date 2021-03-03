«Глупо и опасно»: в Крыму оценили призыв украинского политика к захвату полуострова

Разговоры о захвате Крыма глупы и опасны. Россия даст отпор любому агрессору. Такое заявление сделал глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

«Говорить о силовом захвате российского Крыма не только глупо, но и опасно. Любое посягательство на суверенитет России опасно для любого агрессора. Наша страна вполне может постоять как за своих граждан, так и за свои границы», — приводит РИА «Новости» слова Умерова.

Собеседник агентства назвал экс-депутата Верховной рады Украины Татьяну Черновол, которая призвала готовиться к захвату Крыма, «очередным сумасшедшим украинским горе-политиком». Глава комитета крымского парламента Юрий Гемпель отметил, что подобные слова — это безумие.

Ранее Черновол в телеэфире заявила, что украинская армия должна быть в постоянной готовности, так как «в России в любой момент могут начаться такие процессы турбулентности, что их можно использовать, чтобы вернуть Крым».