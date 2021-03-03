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    03 марта 2021, 09:09

    Крымский депутат назвал безумием призыв украинского политика захватить полуостров

    Гора Орлов

    Глава комитета крымского парламента Юрий Гемпель назвал безумием призыв экс-депутата Верховной рады Украины к захвату Крыма «в любой момент». Он напомнил, что подобные вопросы нельзя решать агрессией.

    Крымский депутат назвал безумием призыв украинского политика захватить полуостров

    «Все это сплошное безумие. Только бессмертные или обезумевшие политики могут делать подобные заявления. В данном случае налицо признаки второго», — сказал РИА «Новости» Гемпель.

    По мнению Гемпеля, на Украине все еще не вынесли уроков из того, что агрессией невозможно построить нормальное, цивилизованное и демократическое государство. Он напомнил, что власти Украины ввергли свою страну в гражданскую войну и экономическую разруху и, по его мнению, хотят позариться на Крым, в котором сейчас все миролюбиво.

    «Но все это останется лишь в их больном воображении. Крым — неприступная крепость, а Россия — великая и мощная держава, способная защитить свои территории и свой народ, в отличие от политического карлика в лице Украины», — добавил Гемпель.

    Ранее украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол в эфире телеканала «Прямой» призвала быть «постоянно готовыми к проведению буквально завтра военной операции по возвращению Крыма». По ее мнению, необходимо дождаться, когда «в России начнутся процессы турбулентности», чтобы воспользоваться этим моментом для захвата полуострова военным путем.

    Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам прошедшего референдума среди жителей. Украина отказалась признать итоги волеизъявления народа и считает полуостров оккупированной территорией.

    Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в соответствии с международным правом, поэтому вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.