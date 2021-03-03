Крымский депутат назвал безумием призыв украинского политика захватить полуостров

Глава комитета крымского парламента Юрий Гемпель назвал безумием призыв экс-депутата Верховной рады Украины к захвату Крыма «в любой момент». Он напомнил, что подобные вопросы нельзя решать агрессией.

«Все это сплошное безумие. Только бессмертные или обезумевшие политики могут делать подобные заявления. В данном случае налицо признаки второго», — сказал РИА «Новости» Гемпель.

По мнению Гемпеля, на Украине все еще не вынесли уроков из того, что агрессией невозможно построить нормальное, цивилизованное и демократическое государство. Он напомнил, что власти Украины ввергли свою страну в гражданскую войну и экономическую разруху и, по его мнению, хотят позариться на Крым, в котором сейчас все миролюбиво.

«Но все это останется лишь в их больном воображении. Крым — неприступная крепость, а Россия — великая и мощная держава, способная защитить свои территории и свой народ, в отличие от политического карлика в лице Украины», — добавил Гемпель.

Ранее украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол в эфире телеканала «Прямой» призвала быть «постоянно готовыми к проведению буквально завтра военной операции по возвращению Крыма». По ее мнению, необходимо дождаться, когда «в России начнутся процессы турбулентности», чтобы воспользоваться этим моментом для захвата полуострова военным путем.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам прошедшего референдума среди жителей. Украина отказалась признать итоги волеизъявления народа и считает полуостров оккупированной территорией.

Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в соответствии с международным правом, поэтому вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.