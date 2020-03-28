«Глоток воздуха перед смертью». Савченко решила, что Украину не спасут кредиты МВФ
«Это разовая доза, которая даст вам глоток воздуха перед смертью. Поэтому сейчас надо думать, когда трудно: занимать деньги не у кого, отдавать их нечем», — сказала Савченко в эфире телеканала NewsOne.
Савченко считает, что Украина ни в коем случае не должна продавать последнее, что у нее осталось. По мнению экс-депутата, стране стоит пополнить национальные резервы, отобрав деньги у участников коррупционных схем.
Украина собирается получить от МВФ кредит на 5,5 миллиарда долларов. Однако для этого им нужно выполнить ряд условий фонда. Это борьба с коррупцией и отмена моратория на продажу земли иностранцам. По словам президента Украины Владимира Зеленского, им удалось договориться об увеличении размера финансовой поддержки с пяти до восьми миллиардов долларов. Условия сохранили те же.
Мораторий на торговлю земельными участками для сельского хозяйства действует в стране больше 14 лет.