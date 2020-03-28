«Глоток воздуха перед смертью». Савченко решила, что Украину не спасут кредиты МВФ

Деньги, которые получит Украина за принятие закона о продаже земли иностранцам, даст стране только глоток воздуха перед смертью. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко.

«Это разовая доза, которая даст вам глоток воздуха перед смертью. Поэтому сейчас надо думать, когда трудно: занимать деньги не у кого, отдавать их нечем», — сказала Савченко в эфире телеканала NewsOne.

Савченко считает, что Украина ни в коем случае не должна продавать последнее, что у нее осталось. По мнению экс-депутата, стране стоит пополнить национальные резервы, отобрав деньги у участников коррупционных схем.

Украина собирается получить от МВФ кредит на 5,5 миллиарда долларов. Однако для этого им нужно выполнить ряд условий фонда. Это борьба с коррупцией и отмена моратория на продажу земли иностранцам. По словам президента Украины Владимира Зеленского, им удалось договориться об увеличении размера финансовой поддержки с пяти до восьми миллиардов долларов. Условия сохранили те же.

Мораторий на торговлю земельными участками для сельского хозяйства действует в стране больше 14 лет.