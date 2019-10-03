Оппозиция отказалась превращать Украину в страну рабов

«Законопроект, который получил парламент от правительства, который называется благозвучно „закон о рынке земли“, на самом деле, это путь к рабству», — заявил он.

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«Оппозиционная платформа» разработала закон, сохраняющий мораторий на продажу земли. По мнению Бойко, нужно провести референдум, а уже потом рассматривать проект.

«Только после того, как он будет разработан … и пройдет украинский референдум, и люди скажут „да“, только после этого можно будет вносить законопроект в сессионный зал», — добавил Бойко.

Новый закон должен будет учитывать интересы местных фермеров.

Мораторий на торговлю земельными участками сельскохозяйственного назначения действует в стране больше 14 лет. Отменить его требует Международный валютный фонд (МВФ). В связи с этим в сентябре правительство Украины внесло документ в Верховную раду.