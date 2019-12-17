Тимошенко пригрозила голодом при свободной продаже земли на Украине

По мнению политика, сельскохозяйственные земли скупят транснациональные корпорации, которые «будут засыпать землю химикатами», как это происходит «во всем мире».

В качестве примера она привела остров Мадагаскар, расположенный в Индийском океане у юго-восточного берега Африки. Тимошенко заявила, что почти все сельхозземли там были проданы международным корпорациям, после чего в стране разразился голод.

Также депутат обратила внимание на чиновников, ответственных за аграрный сектор страны. По ее словам, «на все ключевые государственные должности, отвечающие за аграрную политику», президент Украины Владимир Зеленский «назначил ставленников крупных клановых олигархических групп».

17 декабря в Киеве перед зданием Верховной рады прошла акция протеста против свободной продажи земли. Она закончилась столкновениями с полицией, в результате, по данным украинского МВД, пострадали 17 полицейских. Также травмы получили по меньшей мере два журналиста и один протестующий.