02 марта 2023, 16:10
Главы МИД G20 не согласовали итоговый документ по Украине
Россия и Китай не поддержали два пункта документа по Украине на встрече глав МИД G20
Министры иностранных дел стран G20 не смогли согласовать финальный документ по Украине по итогам встречи на саммите «Большой двадцатки» в Нью-Дели. Руководители внешнеполитических ведомств России и Китая Сергей Лавров и Цинь Ган отказались поддержать два пункта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на резюме встречи председателя встречи.
В заявлении говорится, что все министры согласились с поддержкой пунктов один и два, а также с пятого по 24-й.
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«Параграфы три и четыре, взятые из Декларации лидеров G20 на Бали, были согласованы всеми странами-членами, за исключением России и Китая», — отмечается в сообщении.
По данным агентства, речь идет об осуждении боевых действий и негативном влиянии на мировую экономику конфликта на Украине, а также о недопустимости угроз или применения ядерного оружия.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции подтвердил, что согласовать финальный документ по итогам встречи с коллегами из стран G20 не удалось. Он подчеркнул, что руководители внешнеполитических ведомств настаивали на внесении в документ пунктов три и четыре, отказавшись принять предложение о включении в список ситуации вокруг Минских соглашений.
Министр напомнил, что власти Германии и Франции, а также бывший и действующий президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский признались, что взятые на себя договоренности никто выполнять не собирался. Полученное время страны использовали для накачки Украины оружием.
«Также отказывались они в этом контексте принять еще один факт, который отражает произошедшие с тех пор события. Имею в виду террористический акт против газопроводов системы „Северный поток“», — заявил Лавров.
Глава МИД отметил, что все предложения о необходимости проведения независимого расследования терактов отвергли министры западных стран.
Сергей Лавров
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