Мир 02 марта 2023, 16:10 Главы МИД G20 не согласовали итоговый документ по Украине Россия и Китай не поддержали два пункта документа по Украине на встрече глав МИД G20 РИА «Новости»

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Министры иностранных дел стран G20 не смогли согласовать финальный документ по Украине по итогам встречи на саммите «Большой двадцатки» в Нью-Дели. Руководители внешнеполитических ведомств России и Китая Сергей Лавров и Цинь Ган отказались поддержать два пункта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на резюме встречи председателя встречи.

В заявлении говорится, что все министры согласились с поддержкой пунктов один и два, а также с пятого по 24-й.

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«Параграфы три и четыре, взятые из Декларации лидеров G20 на Бали, были согласованы всеми странами-членами, за исключением России и Китая», — отмечается в сообщении.

По данным агентства, речь идет об осуждении боевых действий и негативном влиянии на мировую экономику конфликта на Украине, а также о недопустимости угроз или применения ядерного оружия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции подтвердил, что согласовать финальный документ по итогам встречи с коллегами из стран G20 не удалось. Он подчеркнул, что руководители внешнеполитических ведомств настаивали на внесении в документ пунктов три и четыре, отказавшись принять предложение о включении в список ситуации вокруг Минских соглашений.

Министр напомнил, что власти Германии и Франции, а также бывший и действующий президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский признались, что взятые на себя договоренности никто выполнять не собирался. Полученное время страны использовали для накачки Украины оружием.

«Также отказывались они в этом контексте принять еще один факт, который отражает произошедшие с тех пор события. Имею в виду террористический акт против газопроводов системы „Северный поток“», — заявил Лавров.

Глава МИД отметил, что все предложения о необходимости проведения независимого расследования терактов отвергли министры западных стран.