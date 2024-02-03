Мир 03 февраля 2024, 21:48 Главы МИД ЕС не приняли решение по военной помощи Украине Боррель: главы МИД ЕС не договорились в Брюсселе о поставках оружия Украине РИА «Новости»

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не договорились о военной помощи Украине. Об этом сообщили на сайте дипломатической службы союза.

По словам Борреля, была «серьезная дискуссия» о поддержке Украины.

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«Мы обсуждали ситуацию на поле боя, поддержку, а также фонд поддержки Украины, который должен быть согласован в скором времени. Все согласны, что Украине нужно больше оружия, больше поддержки, которая должна прийти сейчас», — заявил он на пресс-конференции.

Обсуждение этих вопросов продолжится на следующей встрече 19 февраля, добавил Боррель.

До этого глава европейской дипломатии оценил текущую мировую обстановку фразой «Если хочешь мира, готовься к войне», добавив, что во многих странах Европы сложилась непростая социально-экономическая ситуация и вряд ли получится восполнить снарядный город ВСУ.

Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан рассказал, что новый пакет помощи от ЕС для Украины в размере 50 миллиардов евро пойдет не на закупку вооружений и боеприпасов, а на поддержку экономики страны.