Мир 03 февраля 2024, 13:42 Готовиться к войне. Международную ситуацию оценили в Евросоюзе Боррель оценил международную ситуацию выражением «хочешь мира, готовься к войне» Fabian Sommer / Global Look Press

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Текущую мировую обстановку можно оценить фразой «Если хочешь мира, готовься к войне». Об этом в блоге на сайте дипломатической службы Евросоюза написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Абсолютно все, в том числе и я, предпочитают пушкам масло. Однако без адекватных пушек мы можем остаться и без масла. Si vis pacem, para bellum — если хочешь мира, готовься к войне», — сообщил он.

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Боррель отметил, что во многих европейских странах в настоящее время сложилась непростая социальная и экономическая ситуация.

«В таких условиях непросто развивать оборонный потенциал и увеличить военные расходы для поддержки Украины. Однако это нужно делать, если мы хотим сохранить собственную безопасность», — добавил глава европейской дипломатии.

Также он признал, что Евросоюз далек от возможности восполнить снарядный город киевского режима.

«Проблемы в логистике, мировая нехватка боеприпасов и необходимое время для новых инвестиций стали причинами перебоев в передаче оружия Украине», — заключил Боррель.

Ранее стало известно, что в 2022 и 2023 годах Украина получила вооружение на 28 миллиардов евро.