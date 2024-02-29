Мир 29 февраля 2024, 21:00 «Прямая угроза». Захарова оценила заявление Пентагона о войне России и НАТО Захарова: главным агрессором в мире является Вашингтон РИА «Новости»

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После громкого заявления министра обороны США Ллойда Остина мир увидел, что агрессором является Вашингтон. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова написала в Telegram-канале.

«Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон», — подчеркнула она.

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Глава Пентагона ранее заявил, что после поражения ВСУ конфликт на Украине не остановится, а приведет к реальному столкновению России и НАТО. По словам Остина, подобное развитие событий вполне реально на фоне успешного продвижения ВС России на протяжении последних недель.

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию отметил, что Россия готова к диалогу, но под сомнение ставятся намерения США, ведь нынешняя американская администрация никогда не скрывала своих враждебных настроений.