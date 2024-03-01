Мир 01 марта 2024, 11:44 Главу Пентагона сравнили с маньяком, одержимым уничтожением мира Рогов: глава Пентагона похож на маньяка, одержимого войной и уничтожением мира Global Look Press

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Глава Пентагона Ллойд Остин похож на маньяка, желающего уничтожить мир. Такое мнение озвучил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с РИА «Новости».

Остин заявил, что поражение Украины может привести к прямому столкновению России и НАТО. По словам министра обороны США, если Украина падет, альянс «вступит в борьбу с Россией».

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«Остин напоминает маньяка, который одержим войной и идеей уничтожить мир. Повестка конфликта с Россией стала определяющей в западных элитах», — прокомментировал Рогов высказывание шефа Пентагона.

Сопредседатель координационного совета назвал действия западных наднациональных элит безумными и русофобскими. По его словам, руководство ведущих западных государств готово цепляться за власть даже ценой глобального конфликта, забыв об инстинкте самосохранения. Однако на Западе есть и контрэлиты, осознающие, что прямое столкновение с Россией никому не принесет ничего хорошего, резюмировал Рогов.

После заявления главы Пентагона российский сенатор Алексей Пушков усомнился в его адекватности. По мнению члена Совфеда, Остин не до конца понимает, о чем говорит.