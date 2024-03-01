Мир 01 марта 2024, 07:21 Пушков усомнился в адекватности главы Пентагона после его слов о России Пушков: слова Остина о России свидетельствуют о том, что он не понимает ситуацию РИА «Новости»

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Западные политики начинают задумываться о возможных последствиях украинского конфликта. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале, комментируя слова главы Пентагона Ллойда Остина, допускающего конфликт между Россией и блоком НАТО.

«Но это явно не относится ни к Макрону с его якобы „выверенными и продуманными“ заявлениями, <…> ни к главе минобороны США Ллойду Остину, допускающему войну между Россией и НАТО. Похоже, эти политики не до конца понимают, о чем говорят», — написал российский парламентарий.

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Накануне Остин заявил, что поражение Украины приведет к столкновению России и НАТО. До этого о потенциальной отправке военных на Украину заявлял французский лидер Эммануэль Макрон. Однако лидеры крупнейших стран Европы не поддержали его, подчеркнув, что солдат НАТО на Украине не будет.