06 февраля 2024, 15:08
Главу Евросовета шокировали призывы к прекращению военной помощи Украине
Глава Евросовета Мишель признался, что шокирован призывами к миру на Украине
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что призывы к прекращению поставок оружия на Украину его шокируют, как и перспектива того, что Крым и Луганск останутся частью России. Заявление прозвучало на выступлении в Европарламенте.
«Я в ошеломлении слышу заявления крайне левых о том, что мы должны перестать поставлять оружие Украине. Вы что, хотите, чтобы украинцы защищались водяными пистолетами или с помощью громких речей?» — процитировал Мишеля «Рамблер».
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Он назвал поставки оружия для ВСУ «моральным долгом» Европы и обязанностью каждого ее жителя.
Глава Евросовета добавил, что «погружается в состояние глубокого шока», когда о Луганске говорят как о части российской территории. По его мнению, «Луганск — это Украина, Крым — это Украина».
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал страны ЕС перестать отправлять боеприпасы всем государствам, кроме Украины. При этом американские СМИ отметили, что нехватка снарядов и задержки западной помощи остаются главной проблемой ВСУ.
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