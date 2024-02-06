Спецоперация 06 февраля 2024, 10:39 Американские СМИ предрекли крупное наступление ВС России в Харьковской области Forbes: ВС РФ могут начать наступление в Харьковской области РИА «Новости»

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Российские войска могут начать крупное наступление в Харьковской области. Об этом написало американское издание Forbes, сославшись на источники в Киеве.

По данным журнала, ВС России перебросили под Купянск 40 тысяч военнослужащих, полмиллиона танков и сотни гаубиц. Им противостоят 10 украинских бригад общей численностью около 20 тысяч человек под командованием главкома сухопутных войск страны генерала Александра Сырского.

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При этом в публикации отмечается, что главная проблема ВСУ — нехватка не солдат, а боеприпасов и задержки с поступлением западной помощи. Все это может создать «неопределенность в оперативных планах» и заставить ВСУ «принимать трудные решения», рассказали изданию в Институте изучения вооруженных конфликтов.

Ранее президент России Владимир Путин признался, что ему «больно говорить» о том, что творили ВСУ в населенных пунктах Харьковской области после отхода российских подразделений. Так могут поступать только неонацисты, заключил он.