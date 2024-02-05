Мир 05 февраля 2024, 22:57 Боррель призвал Евросоюз отправлять оружие только Украине Боррель: поставки оружия нужны Украине больше, чем другим странам Freepik

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Страны ЕС должны перестать отправлять снаряды любым государствам, кроме Украины, чтобы ВСУ досталось больше боеприпасов. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции в Варшаве, передало РИА «Новости».

«Как я уже объяснил моим коллегам-министрам в последние дни, самый быстрый, дешевый и эффективный способ увеличить поставки боеприпасов на Украину — остановить поставки в третьи страны», — заявил он.

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Боррель отметил, что у покупателей европейских снарядов есть возможность подождать несколько месяцев.

Ранее премьеры Германии, Чехии, Дании, Эстонии и Нидерландов призвали европейские государства удвоить усилия по оказанию помощи Украине. По их словам, у страны будут очень большие проблемы из-за серьезного дефицита боеприпасов.