05 февраля 2024, 22:57
Боррель призвал Евросоюз отправлять оружие только Украине
Боррель: поставки оружия нужны Украине больше, чем другим странам
Страны ЕС должны перестать отправлять снаряды любым государствам, кроме Украины, чтобы ВСУ досталось больше боеприпасов. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции в Варшаве, передало РИА «Новости».
«Как я уже объяснил моим коллегам-министрам в последние дни, самый быстрый, дешевый и эффективный способ увеличить поставки боеприпасов на Украину — остановить поставки в третьи страны», — заявил он.
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Боррель отметил, что у покупателей европейских снарядов есть возможность подождать несколько месяцев.
Ранее премьеры Германии, Чехии, Дании, Эстонии и Нидерландов призвали европейские государства удвоить усилия по оказанию помощи Украине. По их словам, у страны будут очень большие проблемы из-за серьезного дефицита боеприпасов.
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