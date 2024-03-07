Мир 07 марта 2024, 15:53 Главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен выдвинули на второй срок Reuters: Европейская народная партия проголосовала за новый срок фон дер Ляйен IMAGO/Alex Nicodim/globallookpress

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Съезд Европейской народной партии поддержал выдвижение немецкого политика — 65-летней Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы Еврокомиссии. Как сообщило агентство Reuters, «за» проголосовали 400 делегатов.

«Делегаты ЕНП проголосовали 400 „за“ и 89 „против“, утвердив фон дер Ляйен в качестве своего кандидата еще на пять лет на одном из высших постов ЕС», — написали авторы материала.

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Выборы в Европарламент пройдут в июне. Тогда будет принято окончательное решение.

Однако глава венгерского МИД и внешнеэкономических связей Петер Сийярто призывал фон дер Ляйен покинуть пост, потому что ее действия только ухудшают ситуацию в Евросоюзе. Он отметил, что за последние годы снизилась безопасность и упали показатели экономики объединения.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Калла отказалась участвовать в выборах главы ЕК. Политик взвесила все за и против, но не стала выдвигать себя в качестве кандидата.