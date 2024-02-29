Мир 29 февраля 2024, 18:45 Венгрия выступила против переизбрания фон дер Ляйен главой ЕК Сийярто: Венгрия хочет ухода фон дер Ляйен с поста главы Еврокомиссии Philipp von Ditfurth / Global Look Press

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Правительству Венгрии хотелось бы, чтобы Урсула фон дер Ляйен покинула пост главы Еврокомиссии, ведь ее решения ухудшают ситуацию в Евросоюзе. Об этом на пресс-конференции в Будапеште заявил глава венгерского МИД и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Министр отметил, что безопасность и экономические показатели ЕС за последнее время сильно ухудшились.

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«Было бы хорошо, если бы после окончания срока действия ее мандата она больше не делала никаких заявлений о ситуации в Европе», — сказал он.

По словам Сийярто, тоже самое касается и решений Урсулы фон дер Ляйен в области внешней политики, экономики или безопасности Евросоюза.

Председатель Еврокомиссии на прошлой неделе посетила столицу Украины. Вместе с ней в Киев приезжали представители Италии, Канады и Бельгии. В ходе визита фон дер Ляйен заявила, что в марте Евросоюз направит украинскому руководству 4,5 миллиарда евро. Также она призвала страны ЕС увеличить расходы на производство вооружений на своей территории.