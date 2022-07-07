«Главный ястреб и русофоб». Матвиенко призвала дать Джонсону адекватную оценку

Политику премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не поддерживает большая часть населения, а правительство страны массово покидают чиновники из-за несогласия с его действиями. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

Она подчеркнула, что парламенту Великобритании и жителям королевства нужно дать адекватную оценку дискредитировавшему себя политику.

«Мы все видели, что главным ястребом и главным русофобом выступал как раз господин Джонсон. По последним данным, 70% жителей Великобритании не поддерживают политику премьера Джонсона. Да и собственный кабинет на глазах разваливается», — заявила Матвиенко.

Большое количество скандалов вокруг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона привело к правительственному кризису. Кабмин покинули уже более 50 чиновников, не согласных со взглядами руководителя. Также против Джонсона выступили члены Консервативной партии, которую он возглавляет.

По данным СМИ, после ночного совещания на Даунинг-стрит, куда приехали сохранившие посты министры Джонсон согласился уйти в отставку, но останется исполнять обязанности главы правительства до осени, когда пройдут новые выборы. Объявление об этом он сделает вечером в четверг, 7 июля.